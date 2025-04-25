شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الدستور يهنئ الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب الدستور بخالص التهانى إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء، هذه الأرض المقدسة التى حملت على مر التاريخ قيمةً حضارية ودينية عميقة، وشهدت عبر العصور صمودًا وشرفًا وتضحية لا مثيل لها. ففى كل شبر من أرضها قصة نضال، ومن كل جبل فيها يتردد صدى العزة والكرامة.

وقال الحزب فى بيان له إنه يأتى احتفالنا هذا العام فى ظل أحداث جسام تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وما يصاحبه من محاولات ممنهجة وخطيرة لفرض تهجير قسرى للفلسطينيين إلى أرض سيناء، وهى محاولات تواجه رفضًا قاطعًا وصلبًا من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ومن الشعب المصرى بكل أطيافه، إذ يقف الجميع فى جبهة وطنية موحدة، رافضين بشكل نهائى وقاطع أن تكون سيناء مسرحًا لمشاريع مشبوهة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية والهوية الوطنية.

واستطرد قائلا أن سيناء ليست فقط قطعة من أرض مصر، بل هى جزء لا يتجزأ من وجدان كل مصرى، ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار، ولن تكون يومًا منفى لشعب، ولا سبيلًا للالتفاف على حقه فى أرض وطنه، بل ستظل دومًا فى قلب الوطن، محمية بإرادة المصريين، وواعية دومًا بما يُحاك ضدها من مخططات.

وجدد حزب الدستور فى هذه المناسبة العزيزة دعمه الكامل للحق الفلسطينى فى تقرير مصيره، ورفضه لكل أشكال العدوان والتطهير العرقى، وأكد تمسكه بدور مصر التاريخى فى دعم قضايا العدل والسلام فى المنطقة، وفى القلب منها القضية الفلسطينية.