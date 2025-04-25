شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العربى عضو التحالف الوطنى توزع لحوما على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتنفيذ نشاط خيري لتوزيع لحوم بلدية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.

وشمل النشاط توزيع 681 لفة لحوم بوزن 1.5 كيلوجرام لكل أسرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة، والمساهمة في توفير احتياجاتهم الغذائية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وأكدت المؤسسة استمرار جهودها في تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.