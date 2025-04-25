شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم،في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، مستحضرًا بكل فخر واعتزاز البطولات الخالدة والتضحيات الغالية التي قدمها رجال القوات المسلحة البواسل دفاعًا عن أرض الوطن، ووفاءً لعهد الكرامة والسيادة الوطنية.

في هذا اليوم التاريخي، نُجدد العهد على مواصلة العمل والبناء، مؤمنين بأن ما تحقق من نصر كان ثمرة عزيمة لا تلين، وإرادة لا تعرف المستحيل.

كل عام ومصرنا العزيزة تنعم بالأمن والتقدم والسلام.