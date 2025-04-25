شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات تشارك بمؤتمر المجلس الدولى للمطارات فى نسخته الـ73 بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى فعاليات الدورة الـ73 لمؤتمر ومعرض واجتماعات المجلس الدولى للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، والتى تُعقد بمدينة أروشا التنزانية خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2025.

ويترأس الوفد المصرى المهندس أيمن فوزى عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بمشاركة فعّالة من موظفى الشركة القابضة والشركات التابعة فى جميع لجان المؤتمر. كما يشارك عرب فى الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس إدارة ACI Africa، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية، إلى جانب كونه متحدثًا رئيسيًا فى جلسة رؤساء مجالس إدارات المطارات الإفريقية “African Airport CEO Panel”، التى تُعد من أبرز الجلسات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، وتتناول قضايا التشغيل، التحول الرقمى، الاستدامة، والابتكار، بمشاركة جاستن إيرابتشى، المدير العام للمجلس العالمى للمطارات، وعدد من قيادات المطارات الإفريقية.

وأوضح المهندس أيمن عرب أن هذه المشاركة تأتى انطلاقًا من حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز أواصر التعاون الإقليمى وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية فى مجالات إدارة وتشغيل المطارات. وأكد أن هذه الدورة تشهد للمرة الأولى مشاركة الشركة القابضة فى جميع لجان المؤتمر الفنية، الأمنية، البيئية، الاقتصادية، الابتكار والحلول التقنية، والموارد البشرية، ما يعكس الرغبة الحقيقية فى توسيع نطاق التعاون وتبادل المعرفة مع الدول الإفريقية، حيث تدعم هذه المشاركة توجهات الدولة لاستعادة الحضور المصرى الفعال فى المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الطيران فى إفريقيا.

وأضاف أن هناك مباحثات حاليًا بشأن افتتاح فرع إقليمى للمجلس الدولى للمطارات (ACI Africa) فى القاهرة، الأمر الذى يعزز من موقع مصر كمركز إقليمى لصناعة الطيران فى القارة، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين الدول الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض ACI Africa يُعد من أهم الفعاليات السنوية فى قطاع الطيران بالقارة، وتستضيفه هذا العام هيئة المطارات التنزانية، بمشاركة واسعة من مسؤولى المطارات الإفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويُقام المؤتمر تحت شعار: "نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا: تسخير الطيران والسياحة المستدامة لتحقيق الازدهار الاقتصادي"، ويركز على عدد من المحاور المهمة مثل التوازن بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، الابتكار فى تشغيل المطارات، والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، إلى جانب جلسات تفاعلية ومعرض دولى لعرض أحدث التقنيات والحلول فى صناعة الطيران.