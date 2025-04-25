أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن "زلزال بقوة 6.3 درجات قرب سواحل الإكوادور"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، دون أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

ويشار إلى أنّ عمق الزلزال بلغ 23 كيلومترا، ووقعت بؤرة الزلزال على مسافة 151 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من سانتو دومينجو دي لوس كولورادوس.

وفي 31 كانون الثاني الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الإكوادور على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون وقوع إصابات أو ضحايا.