وزير الثقافة غادر الى قطر في اطار جولة خليجية

غادر وزير الثقافة غسان سلامة بيروت بعد ظهر اليوم متوجهاً الى الخليج تلبية لدعوة رسمية.
وستكون محطته الاولى في دولة قطر للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي للاستشراق الذي سيعقد في مشيرب -الدوحة برئاسة وزيرة التربية والتعليم العالي الشيخة لولوة بنت راشد الخاطر، وسيكون سلامة ضيف الجلسة الافتتاحية لمحور "نحو تواصل حضاري متوازن".
كما سيعقد وزير الثقافة على هامش زيارته سلسلة لقاءات مع المسؤولين في دولة قطر.
والمحطة الثانية لجولة سلامة ستكون لدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "التراث من اجل السلام:صون المواقع الأثرية في مناطق النزاع "، وذلك ضمن برامج الدورة 34 من معرض ابو ظبي الدولي للكتاب التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 26 نيسان الى 5 ايار في مركز أدينك ابو ظبي.
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