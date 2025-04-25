عبود: النقابة ستطلق برنامجاً إلكترونياً لمنع الغش والتلاعب بقطاع تذاكر السفر

عقدت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جمعية عمومية عادية برئاسة رئيس النقابة جان عبود وبحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الأعضاء في مركز التدريب والمؤتمرات في مقر شركة طيران الشرق الأوسط. وتم عرض أعمال مجلس النقابة في العام 2024 وأبرز التحديات، كما تمت مناقشة ميزانية النقابة للعام 2025، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس النقابة عن ميزانية العام 2024.

كما جرى التباحث في مختلف التحديات التي واجهت قطاع السياحة والسفر وأبرز البرامج والأعمال التي ستنفذها النقابة في هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة في تدعيم أوضاع القطاع وتنشيطه، كما شكلت الجمعية مناسبة للإستماع إلى شكاوى وآراء أعضاء النقابة واقتراحاتهم.

ونوّه عبود بـ"شركة طيران الشرق الأوسط، التي صمدت وقاومت التحديات والصعوبات الكبيرة، واستمرت بتفانٍ وتضحية كبيرة في تأمين أجنحة السفر للبنانيين من والى لبنان خلال فترة العدوان"، مقدماً "التحية للشركة ورئيسها محمد الحوت ولكل العاملين فيها، ولكل العاملين في مطار بيروت الدولي، مدنيين وعسكريين".

ولفت الى أن "لبنان بات أمام مرحلة جديدة وواعدة، مع إنتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام"، مشيرا الى أنه "يعلق آمالاً كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع في لبنان، لجهة بناء دولة قوية تكون محط ثقة الداخل والخارج، دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات اللبنانيين".

وأكد أن "وكالات السياحة والسفر على أعلى جهوزية لمواكبة التطورات الإيجابية الحاصلة حالياً والمتوقعة في المرحلة المقبلة ولا سيما في الصيف، إن كان بالنسبة لتوفير أفضل خدمات السفر وكذلك أفضل الوجهات السياحة للبنانيين في الخارج".

وكشف أن "النقابة بإنتظار إستتباب الأوضاع بشكل نهائي في لبنان، ورفع الدول قرارات منع السفر أو التحذير من السفر الى لبنان، لتفعيل مشاركتها في معارض السياحة الدولية للتسويق للسياحة في لبنان، كون ذلك يشكل إحدى مهامنا الأساسية، أي إستقطاب السياح الى البلد".

واضاف، أنه "يُعَوِّل كثيراً لتحقيق فورة سياحية في موسم الصيف تعيد أمجاد الماضي الجميل"، معلنا أن "النقابة بصدد إطلاق برنامجاً إلكترونياً حديثاً لمنع الغش والتلاعب في قطاع تذاكر السفر، ما يعني أننا اليوم في القطاع سنصبح "صفر غش". ويعتمد البرنامج الجديد على وضع Q R Code صادر من النقابة على كل بطاقة سفر تصدر عن المكاتب المنتسبة للنقابة".

ودعا أصحاب المكاتب الى "التواصل مع النقابة للإشتراك بالبرنامج"، كما دعا "جميع الشركات الشرعية التي لم تنتسب الى النقابة للإنتساب اليها، كون هذا البرنامج محصوراً بالأعضاء، والهدف منه تعزيز الثقة بالقطاع وأن نصل الى صفر غش".

واوضح أن "النقابة بصدد العمل مع وزارة السياحة على تعديل شروط إعطاء رخص إنشاء مكاتب السياحة والسفر، والبند الأبرز في ذلك، هو رفع قيمة الكفالة المالية، من اجل عدم إستسهال أيٍ كان الدخول والعمل في القطاع".