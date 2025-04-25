القناة 12 الإسرائيلية: كاتس وزامير بحثا مع قائد القيادة الوسطى الأميركية قضايا أمنية وإقليمية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير بحثا مع قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا قضايا أمنية وإقليمية". وأجرى قائد القيادة الوسطى الأميركية زيارة لتل أبيب، بحث خلالها مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، التطورات في المنطقة وخاصة مع اليمن. ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى اعتداءات إسرائيل على لبنان وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار، كما تأتي زيارة كوريلا قبيل عقد جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في مسقط.

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