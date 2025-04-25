وزير الطاقة الروسي: نخطط لتزويد إيران بنحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أنّ "موسكو تخطط لتزويد إيران بنحو 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، لكن السعر لم يتم الاتفاق عليه بعد".

وكان قد أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أنّ "إيران ستوقع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية".

وأفاد عن "اتفاق بين طهران وموسكو على إنشاء محطة طاقة نووية جديدة في إيران عبر خط ائتماني روسي".

وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وأجرى محادثات معه.

واستعرض الجانبان مجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.