الجديد: الأمن العام استأنف عمليات ترحيل النازحين السوريين بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تنظم سابقا

أفادت قناة "الجديد" بأن "الأمن العام استأنف، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط النظام في سوريا".

وبحسب الجديد، شهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.