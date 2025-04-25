أفادت قناة "الجديد" بأن "الأمن العام استأنف، عمليات ترحيل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تُنظَّم وفق سجلات محددة قبل سقوط النظام في سوريا".
وبحسب الجديد، شهد معبر الزمراني في جرود عرسال، اصطفاف حافلات وشاحنات صغيرة، بعضها بلوحات لبنانية وأخرى سورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: الأمن العام استأنف عمليات ترحيل النازحين السوريين بعد توقف دام سنوات عن تنفيذ العودة الطوعية التي كانت تنظم سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.