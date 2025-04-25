شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يشارك فى أعمال منتدى الأحزاب التابع لمنظمة شنغهاى للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب الوعي في فعاليات منتدي الأحزاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد في مدينة أورمشي الصينية في أيام ٢٣ و ٢٤ أبريل.

والمعروف ان مصر عضو مرافق في منظمة شنغهاي للتعاون منذ توقيع مذكرة الانضمام في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ كشريك حوار.

وألقي المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس حزب الوعي كلمة الحزب لمنتدي الأحزاب تناولت حرص حزب الوعي الليبرالي علي المشاركة في هذه الفعاليات الهامة والحرص علي بناء عالم سياسي سليم لا يرتبط بقطب واحد وان حرص مصر علي الانضمام الي مجموعة البريكس يعكس الأهمية التي تنظر بها مصر إلي دول الجنوب و علي حقها في بناء التنمية والتعاون فيما بينها لتحقيق التنمية لشعوبها والخروج من سيطرة دول الشمال التي لم تفي بوعودها في بناء عالم أكثر عدالة وتنمية ونمو.

تناولت الكلمة التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم والتي تبرز في الحرب الاقتصادية التي يمر بها العالم بفعل التعريفات الجمركية الأمريكية علي الصين ودول العالم والحرب الاسرائيلية علي الفلسطينيين في غزة وموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم المحتلة و كل ما يهدد أمن مصر القومي.

تناولت الكلمة التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية واهمية الوصول لوقف الحرب بأسرع وقت ممكن

تناولت الكلمة ايضاً الحديث عن نموذج العلاقات المصرية الصينية والتي شملت التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وايضاً العسكري والذي يدعم التنمية والأمن والاستقرار في العالم

وكذلك الحرص علي مراعاة البعد البيئي للتنمية لمواجهة التغيرات المناخية المتطردة

كما دعي حزب الوعي إلى إزالة أي حواجز تشريعية أو جمركية أمام الاستثمار بين الدول الأعضاء والسماح للاستثمار أن يعبر بين حدودها

والجدير بالذكر أن وفد حزب الوعي قد ضم المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس حزب الوعي و الاستاذ هيثم الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد شباب حزب الوعي، وضم الوفد المصري قيادات من حزب الوعي وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وحزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.