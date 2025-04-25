شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: تحرير سيناء جسد إرادة الشعب المصرى وقدرته على صناعة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب التجمع بأسمى آيات التهاني إلى شعب مصر العظيم، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، قادة وضباطًا وجنودًا، و ينحني إجلالًا لأرواح شهداء الوطن ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال الحزب فى بيان له إن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة أرض محتلة، بل كان انتصارًا للإرادة الوطنية والقومية، وتأكيدًا على قدرة المصريين على تحقيق المستحيل ، و صناعة التاريخ، عندما تتحد كلمتهم وتتوحد صفوفهم.

وأكد " التجمع " على الثوابت الوطنية التي تجعل من الحفاظ على وحدة التراب الوطني وسيادته الكاملة أولوية قصوى. كما يؤكد الحزب على أهمية استلهام روح انتصارات أكتوبر، في تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا، وضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

واستطرد قائلا: إننا نرى في ذكرى تحرير سيناء حافزًا لنا جميعًا للعمل بجّد وإخلاص، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز قواعد العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

كما أكد الحزب على دعمه الكامل للقوات المسلحة المصرية، الدرع الواقية لمصر، ويثمن دورها الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومواجهة كافة التحديات التي تهدد أمنها القومي.

ووجه رسالة إلى الشعب المصري العظيم و المثابر.. أن تحرير سيناء لم يكن مجرد حدثٍ تاريخي، لكنه دليل ساطع على أن إرادة الشعوب حين تتحد مع جيشها الوطني تُحطّم كل القيود، وتُعيد رسم خريطة الكرامة، لنجعل من هذه الذكرى الطيبة، مناسبة لتجديد العهد على صون تراب وطننا الغالي، والعمل على بناء مصر القوية كدولة مدنية ديمقراطية حديثة ، ولنتذكر دائمًا أن النصر الحقيقي يكمن في وحدتنا وعملنا وإيماننا بمستقبل أفضل لوطننا الغالي .