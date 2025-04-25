قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها افي بلدة النبي يوشع ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آلاء أحمد الشّيخ (مواليد عام 2005، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 13-4—2025، منزل ذويها الكائن في بلدة النبي يوشع – المنية، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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