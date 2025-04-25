السيدة الأولى من الشياح: تعلمنا من الشياح أن حبّنا للوطن يكبر مع كل تحدٍّ

التقت السيدة الأولى نعمت عون الشباب والشابات من أبناء بلدة الشياح، مسقط رأسها، الذين تجمعوا مساء أمس في كنيسة مار مارون في الشياح للترحيب بها، وقالت عون: "إن جذوري تنتمي إلى منطقة الشياح. لقد وُلدت، ونشأت، وترعرعت هنا. تعلمت، عملت، وتزوجت فيها".

وأضافت "إن الشياح منطقة حملت أوجاع السنين، لكنها بقيت شامخة، ببيوتنا التي تهدّمت، وبناسنا الذين تألموا. الشياح لم تستسلم، ونحن لم نستسلم معها".

وأوضحت عون أنّ "الشياح ليست مجرد منطقة عادية، بل أصبحت رمزًا للمحبة، للتعايش، للمواطنية. أهلها، أي نحن جميعاً رغم كل ما مررنا به، ما زلنا متمسكين بأرضنا، بأحلامنا، والأهم ببعضنا البعض. تعلمنا من الشياح أنه من تحت الرماد يمكن أن تولد الحياة، وأن حبّنا للوطن يكبر مع كل تحدٍّ. أنتم، نعم، مستقبل لبنان، لكنكم أيضاً مستقبل الشياح. أحبوها، اخدموها، واتركوا بصماتكم فيها.وفي الختام، أرجو منكم أن تحبّوا بعضكم بعضاً، أن تتعلّموا، أن تتمسكوا بأحلامكم، وألا تستسلموا لأنني متأكدة أنه الطريق الى النجاح".

في ختام الكلمة تسلمت السيدة الأولى عون درعًا تكريمية وتمثالًا للسيدة العذراء، والتقطت الصور التذكارية، واختتم السيدة الأولى اللقاء بزيارة معرض.