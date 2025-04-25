سلامة خلال لقائه وفدا هولنديا: المطلوب ضغطًا دوليًا لاخلاء  النقاط الخمس المحتلة في الجنوب

التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مقر المتحف الوطني السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن في حضور المدير العام للاثار سركيس الخوري ووفد ديبلوماسي - برلماني هولندي يقوم بزيارة لبنان للإطلاع على عدد من التطورات على الساحة المحلية .

وركز اللقاء حول الوضع الامني بخاصة في الجنوب، حيث اطلع سلامة الوفد بما يجري يوميا من انتهاكات وخرق لوقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي، اضافة الى احتلاله للنقاط الخمس .

وشدد سلامة على"ضرورة تعاون دولي من اجل الضغط على إسرائيل لاخلائها هذا المواقع المحتلة"، ومؤكدًا ان "الجيش اللبناني يعمل بكل جهد في نشر سلطته على كامل الاراضي اللبنانية بخاصة في الجنوب وفق الخطة التي اقرتها الحكومة ويتحمل المسؤولية بانضباط ومناقبية".

وسبق اللقاء جولة للوفد في ارجاء المتحف الوطني، حيث استمع الى شرح مفصل من مسؤولة موقع جبل لبنان الشمالي تانيا زافين على موجودات المتحف ومقتنياته الثمينة التي يعود بعضها الى الحضارات المُتعاقبة على المصنوعات الفينيقية كالخزف والمجوهرات والعاج والتماثيل والنعوش.وتوابيت بشرية رخامية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.