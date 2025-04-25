القاضي الحجار: جاهزون لتحقيق موسع بشأن مخططات الفوضى بالأردن

أكّد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في تصريح لصحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، جهوزية لبنان في فتح التحقيقات بشأن "مخططات الفوضى" في الأردن.

يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة "الإخوان المسلمين" وجّه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن الأردن تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعًا لصنع طائرة مسيّرة.

وقال الحجار: "ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق موسع بشأن القضية".

وأوضح الحجار أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات الأمنية" بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا في الأردن.

وأكد النائب العام التمييزي في لبنان أن تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع الأردن بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون.