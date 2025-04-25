سفير فرنسا: إقرار قانون السرية المصرفية يشكّل خطوة واعدة على طريق الإصلاحات

أشار السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في تصريح، إلى أنّ "إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب يشكّل خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية".
وقال إنّ "إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضًا عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية".
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