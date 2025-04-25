البستاني: إقرار رفع السرّية المصرفية خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح

أشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، في تصريح، إلى أنّ "إقرار مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية أوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح".

واعتبر أنّ "المطلوب اليوم العمل على التزام وإقرار الإصلاحات الأخرى التي يتطلبها صندوق النقد من ضمن احترام السيادة اللبنانية والعمل على إعادة هيكلة المصارف بطريقة تحفظ اموال المودعين وتؤمّن ديمومة القطاع المصرفي".