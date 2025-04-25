أشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، في تصريح، إلى أنّ "إقرار مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية أوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح".
واعتبر أنّ "المطلوب اليوم العمل على التزام وإقرار الإصلاحات الأخرى التي يتطلبها صندوق النقد من ضمن احترام السيادة اللبنانية والعمل على إعادة هيكلة المصارف بطريقة تحفظ اموال المودعين وتؤمّن ديمومة القطاع المصرفي".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: إقرار رفع السرّية المصرفية خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.