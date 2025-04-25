وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق للقاء الشرع وبحث مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وتوسعة فرص التجارة

أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، أنّ "وفدًا رسميًا حكوميًا عراقيًا برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري يصل دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وقالت إنّ "الوفد الرسمي يضم مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية ووزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية"، مضيفة "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة وتوسعة فرص التبادل التجاري".

وذكرت الحكومة أنّ "مباحثات الوفد العراقي في دمشق ستتضمن تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".