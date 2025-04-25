الجيش الإسرائيلي: وصول 3 طائرات من طراز أدير "إف 35 آي" إلى قاعدة نفاتيم الجوية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "3 طائرات من طراز أدير "إف 35 آي" جديدة هبطت مساء أمس في قاعدة نفاتيم الجوية".
ولفت إلى أنّ "سرب أدير يعمل تحت ضغط عملياتي غير مسبوق ويشارك في مهام دفاعية وهجومية في مختلف الساحات".
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى اعتداءاتها اليومية على لبنان وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار.
وسبق وأنّ أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "طائرة F-35i صممت في الأصل بقدرة على حمل الذخائر داخل بطن الطائرة"، وقال إنّ "طائرة F-35i الإسرائيلية هي الطائرة الوحيدة في العالم التي نفذت هجمات عملياتية بتكوين ذخائر خارجية، مما زاد من قدرات الهجوم".
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