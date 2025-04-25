إعلام روسي: مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان الروسية بانفجار سيارة شرقي موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، عن مقتل مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية اللواء ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة شرقي موسكو.

وأوضحت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أنّ سيارة انفجرت في فناء مبنى سكني في بالاشيخا، في ضواحي موسكو، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لما نقلته عن مسؤول في خدمات الطوارئ.

ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل اجراء مباحثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.