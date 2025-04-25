أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "التايم"، إلى أنّه ترامب لا يزال مقتنعًا بضرورة فرض الرسوم الجمركية، موضحًا أنّه سيعتبر استمرار فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 50% على الواردات الأجنبية بعد عام من الآن "انتصارًا كاملًا".
وأكد ترامب أن الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصل به، وأن إدارته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا أنه يتوقع الإعلان عن مجموعة كاملة من الصفقات خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
عاجل | ترمب لمجلة التايم: القرم ستبقى مع روسيا
في سياق آخر، حمّل ترامب أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا، وقال: "أعتقد أن سبب اندلاع الحرب هو بدء حديثهم عن الانضمام إلى الناتو"، مشددًا على أنّ "القرم ستبقى مع روسيا".
وتوقع ترامب أن "السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام"، وقال: "هذا سيحدث".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب توقّع انضمام السعودة إلى "اتفاقيات أبراهام": القرم ستبقى مع روسيا والرئيس الصيني اتصل بي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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