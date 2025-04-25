الخارجية الصينية: لم نجر أي محادثات تجارية مع واشنطن ولا ينبغي للجانب الأميركي إرباك الرأي العام

أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأننا "لم نجر أي محادثات تجارية مع واشنطن ولا ينبغي للجانب الأميركي إرباك الرأي العام"، معتبرةً أن "ما يحتاجه العالم هو الانفتاح وليس الانغلاق والعزلة".
ولفتت الخارجية الصينية، الى أن "واشنطن تعزز قوتها العسكرية وتؤجج الصراعات العالمية وهي أكبر معرقل لنظام منع الانتشار النووي، ودول أميركا اللاتينية ذات سيادة ولا يحق لأحد تهديدها ونشجع قيم الانفتاح والتعاون".
وأكدت أن "المواجهة لا تحقق شيئا وعلى الولايات المتحدة عدم الضغط على دول أميركا اللاتينية".
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