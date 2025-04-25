مجلس الشيوخ الباكستاني رفض اتهامات الهند بشأن هجوم كشمير: لا أساس لها

رفض مجلس الشيوخ الباكستاني، اتهامات الهند بشأن هجوم كشمير، وقال إنّه "لا أساس لها".

وكان قد تصاعد التوتر الخميس بين الهند وباكستان على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما فورا.

ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان رسميا، تعهّد رئيس الحكمة الهندية ناريندرا مودي في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.

وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيباليا، حسب الشرطة الهندية.