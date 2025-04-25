شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الزميل إيهاب صابر الصحفى بجريدة الوطن بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق الجمعة، 25 أبريل 2025 11:05 ص

توفى صباح اليوم الزميل إيهاب صابر، الصحفي بجريدة الوطن، بعد صراع مع المرض.

ونعي خالد البلشي نقيب الصحفيين الزميل، مقدما خالص العزاء لزوجته الصحفية سارة جمال ولجميع الزملاء فى الوطن والبديل والبداية ولكل أصدقائه ومحبيه.

قائلا: "اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك..أوجعنا فراقك يا صديقي.. ولن ننسى ما تركته لنا من حب ومودة وصدق وإخلاص".

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