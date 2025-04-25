استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة للنازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

في السياق ذاته، أفادت مستشفيات قطاع غزة أن 50% من الشهداء خلال 24 ساعة الماضية من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى وجود نحو 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة محرومون من الرعاية الصحية ويواجهون خطر الموت، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.

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