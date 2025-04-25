الخارجية الإيرانية: وفدنا المفاوض سيتخذ خطواته بناء على سلوك الجانب الأميركي

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، بـ"شدة الأعمال العدوانية والإرهابية المستمرة للنظام الصهيوني في غزة ولبنان"، معتبرةً أن "استمرار الحصار على غزة ومنع المساعدات والهجمات على مخيمات النازحين جريمة حرب". ودعت الخارجية الإيرانية، إلى "تحرك عالمي حاسم لمحاكمة ومعاقبة قادة النظام الصهيوني بتهمة الإبادة وجرائم الحرب"، لافتةً الى أن "مجلس الأمن الدولي متقاعس إزاء الجرائم الإسرائيلية". وقال "أميركا ودول أوروبية متواطئة مع النظام الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها"، مضيفةً "تقدم المفاوضات النووية مرتبط بإظهار الطرف الأميركي حسن النية والجدية والواقعية". ولفت الى أن "وفدنا المفاوض سيتخذ خطواته بناء على سلوك الجانب الأميركي ولن يدخر جهدا لنيل حقوقنا".

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