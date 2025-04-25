أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أنّ "المستشارين الدفاعيين الهنود غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة بلدنا خلال 48 ساعة"، وذلك مع ازدياد التوتر بين البلدين بعد 3 أيام على هجوم مسلّح في كشمير حملت فيه الهند باكستان المسؤولية عنه.
وقالت الخارجية الباكستانية: "لن نسمح بأي مس بسيادتنا وأمننا وسنغلق أجواءنا أمام جميع الطائرات الهندية"، مضيفة "ملتزمون بالسلام لكننا لن نسمح لأحد بالاعتداء على سيادتنا وحقوقنا
وشددت على أنّ "قواتنا المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع إزاء أي مغامرة متهورة".
وأمس اتخذت اجراءات تصعيدية بين الجانبين شملت تعليق التجارة واغلاق المجال الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان: لن نسمح لأحد بالاعتداء على سيادتنا وعلى المستشارين الدفاعيين الهنود مغادرة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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