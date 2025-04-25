مسؤول باكستاني: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند

أفاد المسؤول الإداري في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني، بأنّ القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وأوضحت أنّ تبادل إطلاق النار وقع بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، و"لم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.