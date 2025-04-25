وزير النفط الإيراني: سنوقّع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أنّ "إيران ستوقع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية".

وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وأجرى محادثات معه.

واستعرض الجانبان مجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.