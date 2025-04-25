الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: الكرة في ملعب روسيا للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن الجهة التي يتعيّن عليها الدفع قدما بالمفاوضات لإنهاء الحرب هي روسيا وليس أوكرانيا، وذلك إثر انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكييف.

واوضح روته في تصريح أدلى به في البيت الأبيض عقب لقائه ترامب، "هناك شيء مطروح الآن على الطاولة على ما أعتقد والأوكرانيون يشاركون حقا. أعتقد أن الكرات هي بكل وضوح في ملعب روسيا الآن".