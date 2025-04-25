مسؤولون أميركيون: طائرة تجريبية تتحطم في قاعدة عسكرية في فرجينيا

تحطمت طائرة تجريبية في قاعدة عسكرية قرب ساحل فرجينيا، حسبما ذكرت السلطات.

وذكرت الطيار بالقوات الجوية الأميركية دونيل رامزي في مكالمة هاتفية إن الحادث وقع في قاعدة "لانغلي- يوستيس" المشتركة بمدينة هامبتون ويتم التحقيق فيه. ولم يتمكن من الإدلاء بمعلومات بشأن الإصابات المحتملة.

واوضح المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان، إنه “يحقق في تحطم الطائرة التجريبية إم إكس من طراز (إم إكس إس) قرب هامبتون بولاية فرجينيا”.

ووفقا لموقع طائرات إم إكس الإلكتروني فإن طراز (إم إكس إس) هو طراز طائرات ذات مقعد واحد.