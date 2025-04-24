"سانا" عن مصدر في الدفاع السورية: الجيش اللبناني تكفل بملاحقة المجموعات التي أطلقت قذائف تجاه القصير

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، أن " حزب الله أطلق عدة قذائف مدفعية من أراضي لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وذكر المصدر، أن "قواتنا قامت وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف"، لافتاً الى أننا "نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية".