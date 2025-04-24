الخارجية الأميركية: جولة المحادثات النووية القادمة ستعقد في سلطنة عمان السبت وستشهد أول اجتماع للفرق الفنية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "جولة المحادثات النووية القادمة ستعقد في سلطنة عمان السبت وستشهد أول اجتماع للفرق الفنية".

وشددت الخارجية، على أنه "من غير المقبول امتلاك إيران للسلاح النووي"، لافتةً الى أن "مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات بالوزارة سيشارك في المحادثات إلى جانب المبعوث ويتكوف".

ومنذ يومين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء والتي كان من المفترض أن تنعقد الأربعاء ستؤجل إلى يوم السبت باقتراح من سلطنة عمان.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بقائي قوله في تصريح للصحفيين إنه بناء على اقتراح من سلطنة عمان وموافقة وفدي إيران والولايات

المتحدة، تم تأجيل الجلسة الاستشارية الفنية بين البلدين -التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء في إطار الحوارات غير المباشرة بين الجانبين- إلى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع حضور رؤساء وفدي البلدين.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أننا نريد التوصل لاتفاق مع إيران وأن عليها اتخاذ القرار".

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الإيطالية روما بشأن برنامج إيران النووي، مع الاتفاق على عقد جولة ثالثة.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن، حيث لاقت ترحيبا عربيا، في حين وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".