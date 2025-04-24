شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: حملات التشويه والإساءة تستهدف تعكير انتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين بيانا أكد فيه رفضه لحملات التشويه والإساءة التي تستهدف تعكير صفو انتخابات نقابة الصحفيين وتستهدف الزملاء من المرشحين أو غير المرشحين.

وأكد وقال المرشح على مقعد نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع أي زميل يتعرض لهذه الممارسات أياً كانت توجهاته أو مواقفه.



‏وقال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة فى بيانه: أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن مبادرة لرفض تلك الممارسات وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية.

وأضاف: أرفض على الإطلاق الصفحات الوهمية مثل ويكيليكس الصحفيين أو زينة خليل وغيرهما من تلك الصفحات التي تستهدف المرشحين وغيرهم، خاصة وأن صفحة زينة خليل وهمية، كانت تتعرض بالإساءة لشخصى بشكل ممنهج ومتعمد، واتضح أنها صفحة وهمية ولا يمكن أن أقبل لغيري ما أرفضه لنفسي.



وقال: ‏وأؤكد أيضا رفضى للصفحات المنسوبة إلى بعض الأسماء التي تقوم بنشر الشائعات والأكاذيب ضدي أو ضد أي زميل، وأتمنى تفعيل مبادرة تحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية المختصة وغيرها من جهات التحقيق ومستعد للتضامن مع أي زميل.

