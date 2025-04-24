افادت قناة "الميادين" بسقوط 6 جرحى من النازحين السوريين باستهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي بطائرة مسيّرة مفخخة اطلقتها هيئة تحرير الشام. ولفتت الميادين الى ان الطائرة المسيّرة المفخخة أطلقت من ريف حمص الغربي، والجيش اللبناني يرسل تعزيزات مع سماع أصوات إطلاق نار.

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: 6 جرحى من النازحين السوريين باستهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي بطائرة مسيّرة مفخخة اطلقتها هيئة تحرير الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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