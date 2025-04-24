افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية من الجهة اللبنانية تستهدف بالقذائف الصاروخية ومدافع الهاون من قبل عناصر هيئة تحرير الشام، وافيد عن تضرر في الابنية والمنازل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اضرار بمنازل بلدة حوش السيد علي جراء استهدافها بالقذائف الصاروخية ومدافع الهاون من قبل عناصر هيئة تحرير الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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