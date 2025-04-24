الحوت: بيروت تستحق مجلساً بلدياً حراً يمثل الناس بصدق ويعمل لخدمتهم لا لخدمة التوازنات الطائفية

أشار النائب عماد الحوت، الى أن "بيروت لا تقبل من أحد أن ينتقص من دورها أو من كرامتها أو من قرارها الحر. بيروت ليست طارئة على التعايش والشراكة ولكنها شراكة بإرادة الناس وليس بمنطق الوصاية. وأهل بيروت لا يرفضون التعايش، بل هم الضامن الأول له، لكنهم يرفضون أن يستخدم شعار التعايش لتمرير قانون يسلبهم حريتهم".

ولفت الحوت، الى أن "أهل بيروت يريدون مجلساً كامل الصلاحيات كسائر البلديات ليتمكن من الأداء الانمائي الذي تستحقه. رفضنا في جلسة اليوم في مجلس النواب قوانين اللائحة المقفلة ومصادرة خيار اللبنانيين بفرض المناصفة بالقانون، وسنستمر بالمرصاد لمثل هذه الطروحات، فبيروت تستحق مجلساً بلدياً حراً، يمثل الناس بصدق ويعمل لخدمتهم لا لخدمة التوازنات الطائفية والسياسية".