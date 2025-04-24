صندوق النقد: سنساعد سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي

ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يعتزم العمل مع سوريا لمساعدتها على معاودة الانخراط في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى اجتماع انعقد هذا الأسبوع بشأن البلد الذي مزقته الحرب.

وقالت جورجيفا لصحفيين إن "محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية يحضران اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما".

وأضافت "هدفنا، في المقام الأول، هو مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم حتى يتمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي".

وعلى هامش الاجتماعات في واشنطن، التقى مسؤولون من المؤسستين الماليتين الدوليتين بمسؤولين سوريين ووزراء مالية آخرين وجهات معنية فاعلة لمناقشة إعادة إعمار البلاد.