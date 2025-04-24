امن الدولة: توقيف مطلوب خطير وضبط كميّة من المواد المخدّرة في جرود بلدة مشمش في عكار

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها امن الدولة لضبط عمليّات تهريب المخدّرات والحدّ من انتشارها، أوقفت دورية من مديرية عكار الإقليمية - قسم الاستعلام والتحقيق بتاريخ 23/4/2025، اللبناني (خ.ح)، أحد المطلوبين الخطرين والصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرائم ترويج المخدرات، ‎تسهيل فرار السجناء وفرار من سجن نظارة العدلية ببيروت. وذلك أثناء نقله كمية من المخدرات من منطقة الهرمل إلى بيروت عبر محافظة عكار.

‏‎ولفتت الى انه نُفّذت العملية في جرود بلدة مشمش، بعد متابعة دقيقة وتنسيق وثيق مع القضاء المختص، وأسفرت عن توقيفه وضبط حوالى 12 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وحوالي 10,000 حبة كبتاغون. وأجري المقتضى القانوني بحقه بناء لإشارة القضاء المختص.