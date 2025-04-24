عبد المسيح: هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟

أشار النائب أديب عبد المسيح، الى أن "بعد سنوات من المماطلة والوعود، أتى التصويت أخيرًا على قانون رفع السرية المصرفية، خطوة كان يجب أن تُتخذ منذ زمن".
وسأل عبد المسيح "هل تكون بداية للمحاسبة؟ كنت ضد حصر المدة الزمنية بـ10 سنوات فقط و ضد طعن صاحب الحساب لدى قاضي الأمور المستعجلة، لكن يبقى ما قررناه أفضل ما يمكن التوصل له و طبعا أفضل مما لدينا".
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