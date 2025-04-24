شيخ العقل زار السفارة البابوية معزيا وعاد البطريرك الماروني والتقى خير الدين وشخصيات

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى السفارة البابوية في حريصا، مقدما التعازي بقداسة البابا فرنسيس، يرافقه وفد قضاة المذهب ضم: رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي فيصل ناصر الدين والمستشارين القاضيين سليم العيسمي وفؤاد حمدان، والقضاة منح نصرالله، دانيال سعيد وسعيد مكارم.

كما زار ابي المنى والوفد، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، للاطمئنان على صحته.

وكان شيخ العقل التقى في دار الطائفة في بيروت اليوم، رئيس "مؤسسة التراث الدرزي - مقرها لندن" سليم خير الدين ونجله رئيس مجلس إدارة مدير عام "بنك الموارد" الوزير السابق مروان خير الدين، يرافقهما النقابي أكرم عربي، بحضور العميد الركن المتقاعد رياض شيّا وعضو المجلس المذهبي عامر صياغة ومسؤولين في مشيخة العقل والمجلس. وتسلّم من خير الدين نسخة من فيلم تخليدي لمنطقة وادي التيم، للمخرج رمزي سلام الراسي.

وكان اللقاء مناسبة للتداول بأوضاع الطائفة عامة، والجهود المقدّرة التي تبذلها "مؤسسة التراث"، حيث اثنى شيخ العقل خلال اللقاء، على دور خير الدين ونجله، و"أياديهما البيضاء على مستوى الطائفة والوطن، فيما يتعلق بحفظ تراث الطائفة وإصدار المؤسسة لعشرات المجلدات التي تخلد تاريخها، أكان في لبنان او على مستوى المنطقة، عبر مؤرخين كبار".

ونوه بإطلاق فيلم حول منطقة وادي التيم، وبكل ما من شأنه ان "يساهم بتعزيز قيم الطائفة وتقاليدها ويحفظ تاريخ الاجداد وارثها الغني للجيل الجديد"، مبديا استعداده "لرعاية المزيد من الاعمال الثقافية التي يتمنى على المؤسسة القيام بها".

وشكر سليم خير الدين شيخ العقل على "الدور الروحي والوطني الذي يتمتع به، وتقديره للجهود التي يبذلها، لرفع شأن الطائفة والوطن"، مشيرا الى ان "دور المؤسسة يتضمن نشر حقيقة تاريخ الطائفة، استنادا إلى أبحاث ودراسات، بعد زيارة مكلّفين منها الى جميع دول العالم، واهتمامه بأن تدخل هذه المجموعات الى المكتبات والجامعات والمدارس وذوي الفكر من كل الاتجاهات".

بدوره، شكر الوزير السابق خير الدين لشيخ العقل "دوره الجامع والمحب للجميع"، آملا "السير الدائم بهذه السفينة إلى برّ الأمان"، مبديا استعداده "للسعي الى خلق إطار حواري بين الشباب ورجال الدين المتنورين، والمساهمة بإقامة حلقات توعية، وإصدار بيانات دورية حول قيم وتاريخ الطائفة".

واستقبل ابي المنى وفدا من مؤسسة "أديان" برئاسة الدكتورة نايلة طبارة والمدير التنفيذي الكسندر آدم، لعرض برامج المؤسسة، وضمنها تنظيم لقاء لممثلين عن البرلمان الشبابي مع شيخ العقل، بهدف الاستفادة من رؤيته بخصوص التضامن الروحي.

كما استقبل صاحب مؤسسة "خان الصابون" في طرابلس بدر حسون وابناءه، لاطلاعه على نشاط واهداف المؤسسة.

ومن زوار دار الطائفة، وفد من جمعية "الارشاد والاصلاح" برئاسة المهندس ابراهيم طقّوش، آملا "الانطلاق مجددا بالمبادرات الاجتماعية للجمعية وأولها ما يتعلق بمشروع صون الاسرة والقيم الذي كان انطلق مسبقا، بمشاركة ممثلين عن العائلات الروحية".

ثم استقبل المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين الكاتب امين صالح، يرافقه الخبيران المكلفان المجازان الدكتور رياض ارناؤوط وحكمت نوفل والمهندس ناجي الفطايري، بحضور عضوي مجلس ادارة المجلس المذهبي الاستاذ حسام حمزة والدكتور عماد الغصيني، وقدّم صالح لشيخ العقل كتابه "بناء الدولة – رؤية وخيارات" بجزأيه.

واستقبل شيخ العقل رمزي علم الدين ونائب نقيب المحررين الاستاذ صلاح تقي الدين، حيث أبدى علم الدين احترامه وتقديره للدور الذي يقوم به ابي المنى على الساحة الوطنية، وقدم له كتابه "حكي جالس".

وكان التقى مفتي بعلبك والهرمل السابق الشيخ خالد صلح يرافقه المستشار محمد ياسين، وتم البحث بقضايا اسلامية ووطنية عامة.

من جهة ثانية، كلّف شيخ العقل الشيخ كمال ابي المنى تمثيله والقاء كلمة باسمه في اللقاء الذي عقد في بلدة قبيع - المتن الاعلى، استكمالا للقاء المصالحة الذي جرى في بلدة حمانا منذ اشهر، بحضور النائب هادي ابو الحسن، المطران انطوان ابو نجم، رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، قاضي المذهب الشيخ سعيد مكارم، الشيخ راجح عبد الخالق ومشايخ وآباء وفاعليات من بلدتي حمانا وقبيع. ونقل الشيخ ابي المنى "تحيات شيخ العقل ومباركته اللقاء، وتثمين المساعي التي تؤول الى تعزيز قيم المحبة والتسامح، والتعاون المشترك لما فيه خير البلدتين والمنطقة".

كما كلّف عضو المجلس المذهبي العميد المقاعد غازي محمود تمثيله في الندوة التكريمية والتعريف بالانتاج الادبي للاديب الكبير الراحل سعيد تقي الدين (1904 – 1960)، بدعوة من اتحاد الكتاب اللبنانيين، عضو مجلس ادارة المجلس المذهبي الدكتور منصور اشتي في "الحوارات الضبابية" لملتقى التأثير المدني، عضو المجلس المذهبي الاستاذ طارق ذبيان في العيد الوطني لسفارة هولندا في لبنان، عضو المجلس المذهبي الشيخ سليم غنّام في حفل اطلاق "مكتب الاسرة" في مكتبة بعقلين الوطنية، الشيخ سامي عبد الخالق في مناقشة وتوقيع كتاب، بدعوة من المركز الاسلامي – عائشة بكّار.