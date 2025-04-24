الدفاع المدني: عملية تُنقذ حياة فتاة سقطت في بئر لتجميع المياه بعمق 30 مترًا في الأوزاعي

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه "بمتابعة حثيثة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، نفّذ عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني عملية إنقاذ استثنائية مساء اليوم، أفضت إلى إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر ١٩ عامًا، بعد سقوطها في بئر لتجميع المياه في منطقة الأوزاعي".

وذكرت أنه "فور ورود الاتصال إلى غرفة العمليات المركزية عند الساعة ١٨:٤٥، تم توجيه سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ من مركز حارة حريك إلى موقع الحادث، ليتبيّن أن الفتاة سقطت في بئر قديم محفور يدويًا، يتراوح عمقه بين ٢٥ و٣٠ مترًا، ويحتوي قعره على مياه بارتفاع يتراوح بين النصف متر والمتر، وفوهة لا يتجاوز قطرها المتر والعشرين سنتيمترًا".

وأوضحت أنه "نظراً لدقة المهمة وخطورتها، تم إرسال فريق إنقاذ إضافي من مركز برج البراجنة لمؤازرة الفرق الميدانية وتسريع العملية. وقد استعان العناصر بحبال الإنقاذ للوصول إلى المصابة، حيث تم تزويدها بالأوكسيجين فور العثور عليها، نظراً لوضعها الصحي الحرج الناتج عن كسور في قدميها".

ولفتت الى أن "الجهود المضنية استمرت داخل البئر نحو نصف ساعة، حيث عمل الفريق بدقة وحذر لتثبيت المصابة على حمّالة خاصة قبل سحبها إلى السطح. فور إخراجها، باشر المسعفون عملية تثبيت أولي للكسور، ثم نقلوها بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج اللازم".

وأكدت على "الجاهزية التامة لنجدة كل محتاج، وتشيد بروح التضحية العالية التي يبديها عناصرها في سبيل حماية الأرواح. كما تذكر المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ او التواصل على الرقم 70192693 عبر تطبيق واتساب للتبليغ عن أي طارئ".