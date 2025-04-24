بري رفع الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين وبالتالي احالتها الى اللجان المختصة.

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