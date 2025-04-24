هدد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير بـ"توسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الأسرى المحتجزين هناك منذ السابع من تشرين الاول 2023".
وفي التفاصيل، قال زامير، خلال جولة قام بها لتقييم الوضع داخل قطاع غزة، "في حال لم نر تقدما في إعادة المحتجزين في الفترة المقبلة، سنوسع نشاطاتنا إلى خطوة أوسع وأكثر أهمية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: سنقوم بتوسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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