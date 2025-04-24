رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: سنقوم بتوسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الأسرى

هدد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير بـ"توسيع الهجوم على قطاع غزة في حال لم يتم إحراز تقدم بشأن الأسرى المحتجزين هناك منذ السابع من تشرين الاول 2023".

وفي التفاصيل، قال زامير، خلال جولة قام بها لتقييم الوضع داخل قطاع غزة، "في حال لم نر تقدما في إعادة المحتجزين في الفترة المقبلة، سنوسع نشاطاتنا إلى خطوة أوسع وأكثر أهمية".