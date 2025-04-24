الرئيس عون وقّع مساء اليوم قانون تعديل قانون السرية المصرفية وأحاله إلى النشر

وقع الرئيس جوزاف عون مساء اليوم قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.

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