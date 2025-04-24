ترامب: على بوينغ محاسبة الصين لعدم وفائها بالتزامها وتسلمها الطائرات ذات التصميم الجميل التي التزمت بشرائها

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، الصين لتراجعها عن صفقة لشراء طائرات بوينغ جديدة على خلفية أزمة الرسوم الجمركية والحرب التجارية بين البلدين.

واوضح ترامب في تصريح له بدون أن يخوض في التفاصيل، "على بوينغ محاسبة الصين لعدم وفائها بالتزامها وتسلمها الطائرات ذات التصميم الجميل التي التزمت بشرائها". وأضاف "هذا مجرد مثال بسيط على ما فعلته الصين بالولايات المتحدة لسنوات".

وصرح كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ العملاقة للطيران، الأربعاء بأن العملاء الصينيين توقفوا عن تسلم الطائرات بسبب "البيئة الناتجة من الرسوم الجمركية".

وأشارت تصريحاته إلى الاضطرابات التي أحدثها تبادل فرض رسوم جمركية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الشهر.

وبلغت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة 145% على العديد من المنتجات الصينية، بينما ردت بكين بفرض رسوم جديدة بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة.

ونفت بكين الخميس تفاؤل ترامب الواضح بشأن اتفاق أميركي صيني لخفض الرسوم الجمركية، قائلة إن التلميح بوجود محادثات جارية "لا أساس له من الصحة".

وكان ترامب قد صرح للصحافيين الأربعاء بأن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين"، مضيفا أن المحادثات مع بكين "نشطة".