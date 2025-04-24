الحكومة البريطانية سترفع القيود على الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا

اعلنت الحكومة البريطانية إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إذ تعمل على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم بشار الأسد.

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