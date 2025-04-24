"النشرة": ارجاء البحث بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان

أفادت مراسلة "النشرة"، عن "ارجاء البحث بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين".

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