المحكمة الجنائية الدولية: رفض طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت وأي إجراءات لاحقة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن "رفض طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت وأي إجراءات لاحقة".

بذكر أنه، في نهايو العام الماضي أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية.

وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة إسرائيل دبلوماسيا.

ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتانياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب وملف الأسرى والإصلاح القضائي.